Popstjärnan tar psykisk ohälsa till topplistorna

Fakta

Girl in Red heter egentligen Marie Ulven och är född 1999 i Hjorten, Norge.

Hennes mest kända låtar är "We fell in love in October", "I wanna be your girlfriend" och den senaste hitlåten "Serotonin". Hon har hundratals miljoner spelningar på strömningstjänster.

Nu är hon aktuell med albumet "If I could make it go quiet", som släpps den 30 april.