Svensk nyckelharpa förgyller Yorkstons album

På James Yorkstons nya album "The wide, wide river" som släpps den 22 januari medverkar bland andra Peter Morén (Peter Bjorn and John), Cecilia Österholm och bandet The Second Hand Orchestra som leds av musikern och producenten Karl-Jonas Winqvist.

– Karl-Jonas ordnade en konsert med honom och då bjöd han in mig och The Second Hand Orchestra. Så vi satt in och spelade och sedan, så där spontant, sade vi: "Men kan vi inte åka till studion i morgon och spela in James nya låtar?". Så då gjorde vi det, helt utan förberedelser, säger Cecilia Österholm.