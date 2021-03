Tusse: "Känner mig mer älskad än någonsin"

Tusse passade även på att dela ut en känga till alla belackare som kantat hans väg under uppväxten.

– Fuck you till alla som tyckte att jag var töntig som hade nagellack.

– Christer Björkman kollar på mig som en stolt pappa. We did it!, säger han.