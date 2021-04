Yasin – vem är han egentligen?

Under tisdagen inleds rättegången i den omfattande härva av grov organiserad brottslighet, där Yasin är åtalad, misstänkt för stämpling till människorov alternativt förberedelse till människorov. Offret är en annan känd rappare.

Samtidigt har Yasin under 2021 vunnit flera musikpriser, bland annat pris för årets artist och årets hiphop på P3 Guld. Redan när han greps uppstod en hetsig debatt om huruvida hans låtar skulle spelas på radio, och när P3 Guld-nomineringarna avslöjades tog debatten ytterligare fart.

Yasin föddes in en musikalisk familj i Rinkeby i Stockholm, bland hans kusiner märks r'n'b-artisten Cherrie, rapparen och koreografen Imenella och hiphopartisten K27. Under sin uppväxt var 23-åringen en del av Järvakollektivet Ghetto Superstars tillsammans med bland andra ZE och Dree Low.

Under 2020 släppte Yasin förutom sin debutplatta även albumet "More to life". Johannes Cakar kallar Yasin för en musikalisk kameleont, som sticker ut tack vare sin förmåga att kombinera rap, melodier och refränger.