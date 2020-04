Corona: 74 länder deltar i läkemedelsstudie

Foto: Salvatore Di Nolfi

En stor del av världens länder deltar eller är på väg att ansluta sig till en global forskningsstudie för att hitta ett läkemedel mot covid-19.

Världshälsoorganisationens (WHO) larmar om en kraftig ökning av antalet coronasmittade under de kommande dygnen.

En global läkemedelsstudie pågår för att hitta ett effektivt botemedel mot sjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset sars-cov-2, enligt WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sammanlagt 74 länder ingår eller är på väg att ingå i studien, säger han på en webbaserad pressträff på onsdagen.

– Vi arbetar hårt tillsammans med forskare i hela världen för att hitta svar på vilka mediciner som är mest effektiva för att behandla covid-19. Vi har också fått ett enastående gensvar på vår uppmaning till världens länder att delta i solidaritetsstudien, säger Adhanom Ghebreyesus.

"Ett steg närmare förståelse"

Studien undersöker hur fyra olika läkemedel fungerar mot viruset, samt hur de fungerar i kombination med varandra.

– I morse hade fler än 200 patienter lottats till en av de olika studiegrupperna. Varje ny patient som ansluter sig till studien tar oss ett steg närmare att förstå vilket läkemedel som fungerar, säger Adhanom Ghebreyesus.

50 000 döda inom kort

WHO oroar sig för den snabba ökningstakten i antalet smittade och döda med coronaviruset. Dödsfallen har mer än fördubblats under den senaste veckan, och kommer att stiga till 50 000 inom de kommande dagarna. WHO räknar samtidigt med att de bekräftade fallen av smittade personer stiger till en miljon under samma tidsperiod.

– Jag är mycket oroad över den snabba ökningen och globala spridningen. Under de senaste fem veckorna har vi upplevt en nästan exponentiell ökning av nya fall. Viruset har nått nästan alla länder, territorier och områden, säger han.

Den 11 mars beviljade svenska Läkemedelsverket beredskapslicens för det antivirala läkemedlet Remdesivir som ett alternativt läkemedel mot covid-19. En dryg vecka senare godkände USA behandling av coronasjuka med läkemedlet.