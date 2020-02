Eriksson Ek målgörare i målkalas

Foto: Paul Vernon/AP/TT

Joel Eriksson Ek inledde Minnesotamålskyttet när Columbus hemmapublik fick se sitt lag utklassas i NHL-ishockeyn.

När slutsignalen ljöd stod det 0–5 till gästerna.

Det var hans första mål på åtta matcher när Joel Eriksson Ek i den sjunde matchminuten fick en bakåtpassning i hög fart framför mål och kunde skjuta in pucken i Columbus bur. Målet var svenskens åttonde för säsongen.

Minnesota fortsatte sedan målkalaset – bara drygt halvminuten senare gjorde lagkamraten Jared Spurgeon 2–0. I den andra perioden spelade Jonas Brodin fram till 4–0-målet, innan lagkamraten Kevin Fiala avgjorde med sitt 5–0-mål i den tredje perioden.

Minnesota har nu vunnit sina tre senaste matcher med målskillnaden 17–5. Laget kämpar för att knipa ett wild card till slutspelet och ligger just nu en poäng efter Nashville och Winnipeg i striden om wild card nummer två i den västa konferensen.

Columbus har å sin sida i nuläget ett wild card i den östra konferensen, två poäng framför New York Rangers och Carolina.

Efter en nio matcher lång segersvit åkte Rangers på stryk av Philadelphia med 2–5. Även där inleddes målskyttet av en svensk. Rangers Jesper Fast fick en lång passning från defensiv zon och kunde skriva in sig i målprotokollet redan i tredje matchminuten. Men sedan var det roliga över för New York-laget. Philadelphia gjorde fyra raka mål innan Rangers fick in en reducering i sista matchminuten. Det är Philadelphias femte raka seger och laget placerar sig på fjärde plats i den östra konferensen.