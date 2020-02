Gör humoristisk konst om 1900-talets våld

Fakta

Född 1976 i byn Chbanieh, växer upp i Beirut och var 8 år när inbördeskriget bröt ut. Kriget pågck i 15 år och krävde över 100 000 människoliv. Som 16-åring flyttade Walid Raad till USA för att själva slippa strida och bor i dag utanför New York. I slutet av 1980-talet inledde han sitt konstnärskap med verket "The Atlas Group" där han iscensatte föreläsningar och ett helt arkiv med dokument om just inbördeskriget.

2011 fick Walid Raad det svenska Hasselbladspriset.