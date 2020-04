Kom till USA som slav – levde in på 1940-talet

Foto: Jay Reeves/AP/TT

Foto: The Crear family/AP/TT

Matilda McCrear var bara två år gammal när hon sattes på ett slavfartyg från Västafrika mot USA. Hon är den sista kända överlevaren från den transatlantiska slavhandeln – och levde ända in på 1940-talet.

Nu har forskare kartlagt hennes liv.

Matilda McCrear fördes med Clotilda, det sista fartyg som transporterade slavar över Atlanten, till Mobile i Alabama 1860. När hon avled 1940 var hon 81 eller 82 år gammal.

– På vissa sätt var Matilda mer lyckligt lottad än många andra som överlevde slavtransporterna, säger Hannah Durkin, forskare vid Newcastle University i Storbritannien och den som kartlagt McCrears liv, i ett pressmeddelande från universitetet.

– Hon fick vara tillsammans med sin mamma och en av sina systrar och eftersom hon bara var två år när hon togs från Afrika var hon ung när hon frigavs.

Gifte sig inte

Slaveriet avskaffades av USA:s dåvarande president Abraham Lincoln genom den så kallade emancipationsförklaringen 1863.

Forskningen om Matilda McCrear, som är publicerad i tidsskriften Slavery and Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies , berättar om ett hårt liv kantat av övergrepp, orättvisor och segregation. Men också om en stark kvinna som gick sin egen väg.

McCrear stod emot den rådande normen för svarta kvinnor i södern genom att aldrig gifta sig. Men hon levde under äktenskapsliknande former med en vit man som var född i Tyskland och med honom fick hon 14 barn.

Matilda McCrear bar också sitt hår i flätade uppsättningar enligt den västafrikanska yoruba-traditionen, något Durkin tror att hon lärde sig i unga år från sin mor.

Krävde ersättning

När hon var i 70-årsåldern, på 1930-talet, uppmärksammades McCrear i lokala medier i Alabama eftersom hon då krävde kompensation från myndigheterna för sig själv och Sally Redoshi Smith, som också kom till USA med slavskeppet Clotilda. Yrkandena avslogs dock.

Hennes nu 83-åriga barnbarn Johnny Crear, som föddes i det hus i Selma där Matilda McCrear avled, har kontaktats av forskarna vid Newcastle University. Han kände inte till att hans släkting kom med det sista slavskeppet. Men berättelserna om hennes kämparanda går i linje med familjehistorierna.

– Jag har hört att hon var ganska oregerlig, säger han i pressmeddelandet.