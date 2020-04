Levengood: "Nya Abba-låtarna är fantastiska"

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Mark Levengood släppte oväntat en mindre musikbomb i "Morgonpasset i P3" på tisdagsmorgonen när han avslöjade att han hört "tre av de nya Abba-låtarna".

– De är fantastiska, så mycket kan jag säga utan att säga för mycket, sa han i programmet.

Mer än så ville han inte utveckla.

De två nya Abba-låtarna (som det offentligt pratats om) "Don't shut me down" och "I still have faith in you" skulle ha släppts under 2018. Men arbetet med de digitala versionerna av bandmedlemmarna som ska framföra låtarna har blivit något försenat.

– Det har dragit ut på tiden alltsammans, men nästa år kommer man att få se avatarerna i videoform och det kommer att ha att göra med de nya låtarna, sa Björn Ulvaeus till TT i augusti 2019.