Kristianstad

Åldersgräns: Från 3 år (barn under 7 deltar med vuxen).

• Sportlovsaktiviteter med City Skol IF

Vad: Prova på Thaiboxning. Pass för barn (8 till 12 år) klockan 12.00-13.00, tjejer (13 till 15 år) klockan 13.30-14.30 och mix (13 till 15 år) klockan 15:00-16:00. Anmälan krävs via epost till c4thaiboxning@gmail.com.

Åldersgräns: Från 8 år (barn under 12 måste ha med vuxen).

Vad: Gratis bowling för barn och unga under 18 år. Drop-in går bra om lediga banor finns annars är det anmälan som gäller genom två steg. Steg 1: Registrera er på barnbowlargratis.se. Steg 2: Boka bana och ange önskad starttid via eposten info@tollarpsbowling.se

Vad: Prova luftgevärsskytte med Christianstads Skyttesällskap. Kostar 30 kronor per start.

Vad: Prova på hagelskytte mot lerduvor tillsammans med Kristianstads jaktskytteklubb. Instruktörer, lerduvor och vapen finns på plats. Ammunition kostar 5 kronor per skott.

Var: Spaces by Youngstival i Galleria Boulevard.

Vad: Lär dig en massa om hajar och skapa din egen haj när experten Emmalill Frank kommer på besök. Drop-in i mån av plats. Anmälan görs till Vä bibliotek, telefon: 044-134566 eller via epost till va.biblioteket@kristianstad.se.

Vad: Lär dig en massa om hajar och skapa din egen haj när experten Emmalill Frank kommer på besök. Drop-in i mån av plats. Anmälan görs till Gamlegårdens bibliotek, telefon: 044-136774 eller via epost till gamlegarden.biblioteket@kristianstad.se.

Vad: KFUM Kristianstad Volleybollklubb bjuder in elever från årskurs 6 till 9 till att prova på volleyboll. Ingen anmälan krävs, men kom i tid.

Vad: Var med och spela rollspelet ”Vargtimmen”. Scenariot är att du och dina vänner har stannat kvar inne på Regionmuseet efter stängning för att leta efter er kompis Helena som tycks ha försvunnit spårlöst. Anmälan krävs och görs via länk.

Hässleholm

När: Hela veckan under bibliotekets öppettider.

Vad: Spela Carcassonne, schack, UNO, Förbjudna ön med mera. Drop-in i mån av plats, anmälan görs via mejl till sosdalabibliotek@hassleholm.se.

• Workshop: Skapa en spelbar Visual Novel

Vad: Workshop som pågår under både sportlovet och påsklovet där du skapar karaktärer och berättelser för ett spel som sedan färdigställs till en spelbar visual novel av en spelutvecklare. Anmäl via ungdomsappen.