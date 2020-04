Spelproffsen tipsar om spel under isoleringen

Foto: Nintendo/TT

Foto: Ubisoft/TT

Foto: House House/TT

Foto: Microsoft/TT

I tider av social distansering kan spel vara tidsfördriv, verklighetsflykt eller ett sätt att hålla kontakten med andra människor.

Vi bad några profiler inom spelindustrin att tipsa om några titlar att sätta tänderna i under självisoleringen.

Johanna Nylander, branschorganisationen Dataspelsbranschen

– "Tick tock: A tale for two" (2019, Switch, pc, Mac, Android) utvecklat av svenskdanska Other Tale Interactive. Ett fint pusseläventyr att spela tillsammans med någon annan oavsett om den andra sitter i samma soffa eller befinner sig i en annan del av världen. Man behöver inte ens ha internetuppkoppling, utan det räcker att man kan starta spelet samtidigt och kommunicera med varandra. Ring mormor, be henne ladda ner spelet på sin surfplatta och spela tillsammans!

– "Star stable" (pc, Mac, 2011). Kanske världens mysigaste spelcommunity för alla hästtjejer. En välbehövlig verklighetsflykt i en ambitiös spelvärld.

Martin Sahlin, Coldwood Entertainment ("Unravel")

– Det nya "Animal crossing" (2020, Switch) verkar vara mångas favoritkarantänaktivitet. Antar att de trivs med att bygga en egen gullig (och kontrollerad) liten värld när omvärlden är i kaos. Själv roar jag mig med "Assassin’s creed odyssey" (2018, PS4, Xbox One, pc, Stadia). Det kändes lämpligt att ta sig an ett så pass enormt spel, nu när en potentiellt har en del tid över.

– För dem som känner för att skratta lite tillsammans, eller bara allmänt avreagera sig lite, så kan jag varmt rekommendera "Untitled goose game" (2019, Switch, PS4, Xbox One, Mac, pc). Ett vansinnigt charmigt spel om att vara en helt horribel gås.

Ebba Ljungerud, vd för börsnoterade Paradox

– "Animal crossing: New horizons" släpptes precis till Nintendo Switch. Du landar på en öde ö med två gulliga tvättbjörnar till hjälp, Tommy och Timmy. Därifrån bygger du upp din värld från grunden. Det känns som att det enda Twitter pratar om just nu är trädgårdar, fjärilar och spindlar.

– "Stellaris" (2016, pc, Mac, Linux, PS4, Xbox One) är Paradox Interactives rymdepos, ett grand strategy spel där du som spelare själv sätter målet med din resa, oavsett om du vill erövra galaxen eller leva i fred med alla andra raser och rymdvarelser.

Charles Cecil, medgrundare till Revolution Software ("Broken sword")

– Jag rekommenderar "Untitled goose game", där du spelar en okynnig gås som skapar härlig, rolig, förödelse i en engelsk by. Det är glatt och roligt och ett av de väldigt få spel som jag klarade – och omedelbart startade om.

– Om du vill ha ett spel med mer berättelse så är mitt favoritspel de senaste åren "Inside" (2016, multi). Spelet är otroligt vackert, och berättar en ryslig historia från ett barns perspektiv, utan någon text eller tal. Det här är också ett spel som jag när jag spelat klart nästan omedelbart spelade om.

Arcade Berg, grundare och kreativt ansvarig vid Neon Giant.

Normalt sett skulle jag rekommendera svåra spel med en riktig utmaning men nu – då folk uppmuntras att stanna hemma och ta socialt avstånd – skulle jag nog rekommendera spel som uppmuntrar till umgänge och kanske skratt istället. "Sea of thieves" (2016, pc, Xbox One) tycker jag passar in på den beskrivningen. Passa på att prata medan ni är till havs, känn er fria istället för instängda, spela med istället för mot folk och rid ut covid-19-vågen i ett stort skepp.

Ludvig Forssell, kompositör, Kojima Productions ("Death stranding")

– "Bloodborne" (2015, PS4). Även om det kan låta lite makabert så finns det något befriande med att springa omkring och slakta monster på gatorna i en stad under en ”typ av karantän”. Ta saken i dina egna händer och sätt stopp för ”sjukdomen” som drabbat staden Yaharnam, men se till att du har tålamodet att lära dig spelet väl eftersom det är ett av de svårare i denna konsolgeneration.

– Coup (kortspel). Här har du ett perfekt spel för att tillbringa lite tid med dem du isolerar dig med. Coup är ett lätt att förstå, ett snabbt kortspel som är beroende av att de som spelar hittar djupet i hur spelet ska/kan spelas … se det som en lite djupare version av sten, sax påse fast med bluffande som den viktigaste delen av hela spelet.

Brian Fargo, studiochef amerikanska Inxile entertainment ("Wasteland")

– Jag är väldigt tävlingsinriktad, så ett spel som "Hearthstone" (2014, pc, Mac, IOS, Android) kan hålla mig sysselsatt i flera år, där finns tillräckligt med djup och tillägg så att jag aldrig slutar att lära mig. För närvarande försöker jag febrigt att bemästra det nya battlegroundsläget. För mig är spel den ultimata verklighetsflykten och inget är bättre än när jag till fullo förlorar mig och tappar all tidsuppfattning. Jag gick fullt in i "Red dead redemption 2" (2019, PS4,.Xbox One, pc, Stadia). Världen var oerhört rik och reaktiviteten var fantastisk. Jag kan spela det om och om igen.