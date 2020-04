Sure – nytt EU-vapen mot coronakrisen

Foto: Olivier Matthys/AP/TT

EU:s sätt att vara solidariskt, anser kommissionsordförande Ursula von der Leyen som nu lägger fram ytterligare en rad åtgärder mot coronakrisen.

Korttidsarbetesystemet "Sure" är huvudnummer.

Den tyska kommissionsbasen berättade redan i onsdags om Sure. Namnet är en förkortning av engelskans Support to mitigate unemployment risks in an emergency – på svenska Stöd för att hantera arbetslöshetsrisker i ett nödläge.

– Det här är avgörande för att starta om EU:s ekonomiska motor så snabbt som möjligt. Det kommer att hjälpa de värst drabbade länderna och det garanteras av alla medlemsstater, sade von der Leyen.

Tusen miljarder?

Tanken är att arbetsgivarna kan dra ned de anställdas arbetstid i ett krisläge och i stället låta staten hjälpa till med lönekostnaden. Liknande system finns redan i flera EU-länder, bland annat Tyskland och Sverige, där regeringen nyligen föreslagit ett rejält utökande av omfattningen på grund av coronaläget.

Fler detaljer ska ges av von der Leyen vid lunchtid på torsdagen. Enligt nyhetssajten Politico Europe handlar det om att med hjälp av garantier från medlemsländerna på 25 miljarder euro kunna erbjuda totalt 100 miljarder euro – drygt 1 000 miljarder svenska kronor – i ett korttidsstöd.

Vägar och fiske

Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer EU-kommissionen samtidigt att föreslå ett slopande av den nationella delfinansiering som i normala fall krävs för att få EU-pengar för stora infrastrukturprojekt som motorvägar, reningsverk och broar.

Dessutom väntas större flexibilitet för att kunna ge tillfälligt stöd till fiskeindustrin.