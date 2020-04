Trumpanhängare protesterade mot karantän

Foto: Paul Sancya/AP/TT

Tusentals Trumpanhängare trotsade karantänsreglerna – för att protestera mot just karantänsregler. Och mot Michigans guvernör, från Demokratiska partiet, som infört dem.

Tusentals demonstranter blockerade trafiken i Lansing, huvudort i den amerikanska delstaten Michigan, i protest mot de stränga karantänsåtgärder som guvernören Gretchen Whitmer har infört.

Med över 27 000 bekräftade fall av covid-19 och närmare 1 800 döda är Michigan, som har ungefär lika många invånare som Sverige, en av de delstater som drabbats hårdast av virusutbrottet. Men protesten i går kväll handlade inte bara om synen på smittspridning utan hade även en tydligt politisk slagsida.

Missnöjesyttringen organiserades av en konservativ gruppering som står USA:s president Donald Trump nära. Och Whitmer är inte bara guvernör från Demokratiska partiet, hon är även en profilerad Trumpkritiker, sitter i ledningen för Demokraten Joe Bidens presidentvalskampanj samt är favorittippad att bli hans vicepresidentkandidat.

I anslutning till att de bägge debatterat virusåtgärder har presidenten twittrat att Whitmer "tagit sig vatten över huvudet" och "inte har en aning", rapporterar NBC.

I Lansing bar vissa demonstranter plakat där Whitmer jämfördes med Adolf Hitler. Andra bar, vilket är tillåtet enligt delstatens vapenlagar, pistoler och automatvapen.

Ett populärt slagord var "lock her up" – lås in henne – en fras som Trump gjorde till något av ett ledmotiv under sin valkampanj 2016, då riktad den mot dåvarande konkurrenten Hillary Clinton.