Trumps strategi: Skakar av sig domarens beslut

Hur reagerar Trump på New York-domaren Arthur Engorons färska beslut att han är skyldig till bedrägeri efter att ha övervärderat sina tillgångar?

Ja, troligen. Han är i full gång med att uppvakta väljare i viktiga primärvalsdelstater som Iowa, New Hampshire och South Carolina.

Våren lär bli hektisk. Primärvalen börjar i januari och i mars startar två stora rättegångar: en federal i Washington DC, där Trump anklagas för försök att få presidentvalet 2020 ogiltigförklarat med bäring på stormningen av Kapitolium, och en i New York. Den sistnämnda rör bokföringsbrott, mer specifikt förfalskningar och utbetalningar som ska ha gjorts för att köpa personers tystnad inför valet 2016.

– Det är så långt från något som någonsin hänt. Man kan bara gissa, säger Erwin Chemerinsky, grundlagsexpert vid University of California i Berkeley, till tidningen The New York Times.