Säker passage till populära sjön efterlyses – kommunen svarar

”I Region Skånes infrastrukturplan, de objekt som finns med i denna byggs ut av Trafikverket, finns upptaget en säker passage under riksväg 19 under perioden 2027–2029. Jag är medveten om att det är långt fram i tiden men om- och nybyggnationer av vägar är stora investeringar som måste planeras under lång tid”, skriver Arvidsson.