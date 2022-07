”Ett stort misslyckande om de inte vinner”

Det skiljer bara fyra poäng mellan ettan Rosengård och sexan Hässleholms IF när getingboet division 2 Södra Götaland kickar igång igen efter sommaruppehållet.

Kb/Nsk-sporten har tagit pulsen på de fyra lokala fotbolltränarna inför omstarten.