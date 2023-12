Isaac Biel Nilsen fixade segern för IF Kristianstad

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för IF Kristianstads Isaac Biel Nilsen i matchen mellan IF Kristianstad och Eslöv i division 1 södra herr i handboll. Isaac Biel Nilsen stod för hela 13 mål i matchen som IF Kristianstad vann på hemmaplan med 32-29 (15-16).