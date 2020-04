Nations Cup i dressyr ställs in

Foto: Andreas Hillergren/TT

Inget OS, inga tävlingar under våren och förmodligen ytterst få under sommaren. Ridsportens elitryttare har drabbats hårt av coronapandemin.

Här är ännu en motgång för dressyrryttarna:

Årets Nations Cup ställs in som en konsekvens av att alla deltävlingar utom en har ställt in på grund av viruskrisen. Falsterbo i juli stretar emot, men mycket talar för att 100-årsjubileumet också ställs in.

Det svenska dressyrlandslaget, trea i EM i Rotterdam, vann nationstävlingen i just Falsterbo förra sommaren.

Men blir det tävlingar där i juli utgår Nations Cup.

Inernationella ridsportförbundet meddelar att alla internationella lagtävlingar i dressyr ska prioriteras när tävlandet väl kommer igång. Det för att ryttarna ska ha bästa möjliga chans att förbereda sig inför OS i Tokyo 2021. Det skriver ridsport.se

Hoppningens lagtävling har sedan tidigare beslutat att kvalmomentet stryks och att samtliga nationer får delta i den planerade finalen i Barcelona i oktober.

Fälttävlan hoppas kunna genomföra flera tävlingar i höst. Många ekipage behöver fortfarande kvalificerande resultat inför OS.