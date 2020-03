Har feminismen gått för långt?

Foto: Jason DeCrow

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag som uppmärksammas på olika sätt i världen. I vissa länder är det en dag då kvinnan ska slippa laga mat och istället bli bjuden på restaurang, i andra är det en dag där kvinnor demonstrerar och lyfter den ojämlikhet som finns, skriver Miljöpartiets ordförande i Kristianstad Helena Winter.

En av de saker som ofta hörs den 8 mars är hur orättvist det är att kvinnor har en egen dag, att män också borde ha en. Så vi kan lika gärna påminna om det med en gång, den internationella mansdagen är den 19 november.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller jämställdhet. Vi har lagar, regelverk och en välfärd som gör det möjligt för oss att studera, vara hemma med våra nyfödda barn utan att riskera våra jobb och kvinnor och män har samma chanser att jobba med vilket yrke de vill och ska ha lika lön för lika arbete.

På pappret i alla fall. Verkligheten är en annan.

I verkligheten mördas varje år 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till och var fjärde kvinna kommer någon gång i livet att utsättas för våld av en närstående.

I verkligheten är lönegapet mellan män och kvinnor tolv procent. Det betyder att om du som kvinna jobbar klockan 8 till 17 så jobbar du gratis från 16.09. Om lönegapet fortsätter minska i nuvarande takt så tar det 23 år innan lönerna är jämställda enligt Sveriges Kvinnolobby.

I verkligheten tar kvinnorna fortfarande ut merparten av föräldraledigheten, 70 procent mot männens 30 procent enligt försäkringskassans statiskt från 2019. Detta är inte bara direkt skadligt mot kvinnors möjlighet att göra karriär och möjlighet till bra pension på ålderns höst, det är dessutom bra för barn att få möjlighet att skapa lika starka band till båda föräldrar.

I verkligheten mördas varje år 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till och var fjärde kvinna kommer någon gång i livet att utsättas för våld av en närstående. Brott som inte alltid ligger högt i polisens ärendehantering.

Här kan du läsa alla insändare om internationella kvinnodagen.

I verkligheten baseras mycket av den medicinska kunskapen på forskning kring män och hur de reagerar på olika behandlingar. I verkligheten får kvinnor ibland bestående men efter en förlossning. Förlossningar som inte alltid känns så trygga som de borde göra.

Dikten lyfter alla de förväntningar som finns på kvinnor idag. ”Var sexig, men inte för sexig. Var erfaren men ha inte sex med för många. Var inte för tjock, var inte för smal, ska du verkligen äta det, men ät lite till.”

I verkligheten finns strukturer som varken gynnar kvinnor eller män. Cynthia Nixon, kanske mest känd som karaktären Miranda i Sex and the City, är just nu viral på internet där hon läser dikten ”Be a Lady”. Dikten lyfter alla de förväntningar som finns på kvinnor idag. ”Var sexig, men inte för sexig. Var erfaren men ha inte sex med för många. Var inte för tjock, var inte för smal, ska du verkligen äta det, men ät lite till.” Lika gärna som dessa ouppnåeliga förväntningar tynger kvinnor så finns motsvarigheten för män. Strukturerna idag behöver brytas ner för att nya jämställda ska få plats.

Har feminismen gått för långt? Nej, det finns mycket mer att göra. Därför prioriterar Miljöpartiet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, alla barn ska ha samma rättigheter, ingen ska utsättas för hedersförtryck, alla ska ha rätt till en trygg förlossning och kvinnor ska ha samma lön och villkor som män.

Miljöpartiet i Kristianstad

Helena Winter

ordförande