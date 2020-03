Med pengar i plånboken ökar kvinnors frihet

Enligt Stockholms Stadsmission ökar hemlösheten bland äldre kvinnor och en orsak till denna ökning är att de har tjänat för lite pengar under sina liv. Det vi ser är troligen toppen på ett isberg. Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män varje månad, arbetar mer deltid och utrikesfödda kvinnor har sämre möjligheter än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet märks i plånboken livet ut. Kvinnor har i genomsnitt 6 500 kronor mindre i pension per månad än män och nästan hälften av alla kvinnor tvingas leva på sin garantipension.