Sofia Nerbrand: Fler anställda i Region Skåne skulle bara dölja resursslöseriet

Då måste man fråga sig om regionen verkligen använder sin personal, materiel och lokaler på ett effektivt sätt. Jobbar medarbetarna med rätt saker under de timmar som de tillbringar på sin arbetsplats? Kan logistiken inne på sjukhusen fungera bättre? Tidsbokningen? IT- och journalsystemen?

Man kan dra en parallell till polisen. Partierna bjuder över varandra hela tiden: Det ska utbildas och anställads fler och fler poliser för att myndigheten ska klara sitt uppdrag. Men under de mycket våldsamma kravallerna under påskhelgen i flera svenska städer blev det uppenbart att polisens oförmåga att hantera situationen inte primärt handlar om för lite personal.

Grova brott inträffar ofta kväll, natt och under veckoslut. När polisen behöver spärra av en trappuppgång där ett mord eller en våldtäkt skett får man i stället ringa in de tekniker som har beredskap i hemmet. Inställelsetiden är en timme, under den tiden får polispatrullen i trappen vänta. Det kostar. Liksom den saltade räkningen för den tekniker som åkt in hemifrån.”