Sofia Nerbrand: Ta skydd, omikron smäller till

SJ ställer in ett trettiotal tågavgångar – varje dag fram till nyår – på grund av personalbrist, läs till stor del sjukfrånvaro.

Och tyvärr är vi bara i början av en svår tid. Det vet vi redan, baserat på den explosionsartade framfarten för den nya varianten omikron i bland annat Norge, Danmark , Nederländerna och Storbritannien. Under förra veckan fick 4 480 skåningar covid-19 och det är en ökning med drygt 40 procent jämfört med föregående vecka. Plus att det vi upplever nu, hände i själva verket för ett par veckor sedan eftersom det tar ett tag att bli sjuk.

Som ett exempel: I London lades det in hundratals nya patienter varje dag i helgen. Och smittotalen går i taket. Statens Seruminstitut i Danmark räknar med 120–250 nya inläggningar per dygn. Var och en begriper att det blir en ohållbar situation. Och det är därför till och med de frihetliga holländarna i lördags kväll införde en lock down, som ska sträcka sig ända till den 14 januari.