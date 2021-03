Sofia Nerbrand: Väljarna avgör regeringsfrågan

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Centerpartiets ordförande Annie Lööf presenterade en uppgörelse om sänkt skatt för sju miljoner svenskar så sent som i september 2020.

Nyamko Sabuni vill gå till val på att bilda en borgerlig regering . Av många skäl vore en ny alliansregering med både L och C det bästa alternativet för Sverige. Men för att uppnå detta ”kan Liberalerna i sakfrågor söka samsyn med riksdagens alla partier.” Det betyder i klartext att hon är beredd att göra upp med Sverigedemokraterna, men hon svarar inte på om hon är villig att förhandla fram en statsbudget med Jimmie Åkesson. I SVT:s Agenda ( 7/3 ) avstod hon också ifrån att förklara var den röda linjen går gentemot det antiliberala SD.

I ett sådant läge måste nämligen alla partier kompromissa och välja alternativ två, tre eller rent av fyra i sin prioriteringslista. Och då kan hon tänka sig att släppa fram Stefan Löfven som statsminister igen – och själv ta plats i regeringen för att kunna påverka politiken ännu mer än nu. Att L och C avstod från statsrådsposter och i stället ingick januariavtalet berodde till stor del på att de ville kunna återvända till ett allianssamarbete inför valet 2022.

quote

Ledande moderater spelar nu dummare än vad de är. De gör tarvliga utspel om att en röst på C är en röst på Löfven – och Vänsterpartiet. Det är sorgligt och kontraproduktivt, eftersom det slår split mellan forna meningsfränder och samarbetspartners. Det vore mycket bättre om M, KD, C och L kunde arbeta för att återigen bilda en borgerlig regering – utan SD. Förra gången saknades det bara något mandat. Men moderater är numera oftare upprörda på C än på SD.