Ett stort tack för årets Åhus Beach

Foto: Tommy Svensson

Årets evenemang var mycket utöver det vanliga.

Arrangörerna hade, med Lotta Gall & Mats G. Jönsson i ledning, satsat mer än det vanliga med arrangemang på stor scen varje eftermiddag/kväll. Vi kunde hoppa med Pidde P., lyssna på söta Eva Jumatate, som mellan sina sånger hade en härligt naturlig ”flickig” dialog med publiken som njöt.

Höjdpunkten av de olika scenframträdanden var, enligt mig, Molly Sandén.

De som ”bara” ville se de olika framträdanden kunde betala en avgift på 100 kronor under 15 år gratis.

Jag har hört att det knorras om att det var dyrt med entré och parkering och att Mats G. Jönsson och Lotta Gall tjänar stora pengar? Omkostnader? Nya satsningar? Löner? Blir det över så att Lotta Gall och Mats G. Jönsson kan leva gott, så vill jag vara den första att gratulera till ett fantastiskt engagemang för att få folk att umgås och röra sig.

Jag har roat mig med att kolla andra aktiviteter familjer kan hitta på. Inträde Tosselilla 240 kronor per person barn under 100 centimeter gratis? Parkering i Malmö kostar 25 kronor i timmen, alltså 200 kronor för fyra timmar. Av dessa utgifter går inget till några idrottsklubbar som främjar barns hälsa och aktivitet. Det gjorde parkeringsavgifterna i Åhus, Tennisklubben och Åhus IF, som jag vet.

Vi vill att ”våra” barn ska röra sig mer i hälsofrämjande syfte. Då är det väl fantastiskt att någon har kommit på att utveckla att vi, dels kan förena nytta med nöje, dels träffa människor med samma intresse.

Jag måste kommentera hejarklacken från Eslöv, som varje år utmärker sig på läktaren med härliga ramsor och rytm och rörelse. Det sprider glädje!

Till nästa år hoppas jag att vi får ta del av den bit av strand, som tillkommit tack var att vi har Åhus Beach. Tidigare sträckte sig inte stranden så långt och innan dess var det en massa tång med ohygglig odör.

Låt barnen och deras familjer njuta fullt ut! Då kan även Surfingklubben ordna roliga aktiviteter för barn och vuxna.

Eivor Haglund