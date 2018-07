Kristianstads kommun prioriterar industrimark före barnens säkerhet

Foto: Tommy Svensson

Vi bor i Horna på den östra sidan av väg 118. Från den sidan finns ingen naturlig överfart till den befintliga cykelvägen som går mellan Åhus-Kristianstad.

Den enda lagliga vägen som vi kan ta oss över är vid bilinfarten norr om Horna. Här har man för en tid sedan skapat en accelerationssträcka då 60 kilometer i timmen övergår till 70 och strax efter 90. Det ger oss cirka fem sekunder att ta oss över denna hårt trafikerade väg.

Detta har lett till att, när vi cyklar, så gör vi det längst med järnvägen söderut mot Åhus för att sedan ta oss över Täppetleden till befintlig cykelväg. Det är självklart inte optimalt men betydligt bättre än att korsa väg 118.

Den 5 juni satte Skanska upp byggstaket och kravallstaket som nu hindrar oss att också cykla den vägen. Skanska har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att bereda mark för industri. Att det ska göras industrimark har jag inget emot, men det faktum att man nu tagit bort den enda vägen vi vågar låta våra barn cykla, när de ska till kompisar, skola, mor- och farföräldrar, träningar med mera, är inte acceptabelt. När man gör projekt som dessa måste man göra en konsekvensanalys och ta med saker som detta i beräkningen. Jag kan acceptera att detta ibland misslyckas och tog därför kontakt med Kristianstads kommun. Till en början fick jag i alla fall respons, även om vissa politiker lade mer kraft vid att försöka få mig att inte kontakta media än att hitta en lösning på vårt problem.

Projektledaren på C4 Teknik åkte ut och hittade en alternativ väg längre österut vilket innebär att man skulle kunna korsa Täppetleden vid den första (sett från järnvägen mot Täppetstranden) refugen som byggts för att man i framtiden skulle kunna ta sig över där. Problemet är att man gett tillstånd att bygga boende söder om Täppetleden, alltså stopp även där. Istället gör man en skyltning där man vill att våra barn (och alla andra) ska cykla längs med Täppetleden istället. Under sommaren är det den mest vanliga infarten till stranden, det är en hårt trafikerad in- och utfart under Beachhandbollen och det är ytterst olämpligt för barn att cykla på.

Jag påtalade detta för projektledaren som lovade att han skulle kika på det dagen efter.

Kl. 15.54 får jag ett sms om att det är väldigt svårt detta och att han nu skulle gå på semester och därför hänvisade vidare till sin kollega.

Jag ställer mig väldigt frågande och är mycket besviken på Kristianstads kommuns agerande och jag undrar också om Skanska tillsammans med de företag som ska etablera sig på industrimarken vet vad dom är delaktiga i. Att låta barnen cykla den vägen själva är helt uteslutet och det är på gränsen att jag som vuxen vågar cykla längs Täppetleden.

Detta är inte första gången som jag strider för mina barns säkerhet och nu är jag trött på att hela tiden bli överkörd av kommunen. Se bara till att lösa detta för barnens skull.

Rickard Gunnarsson

Förälder och Hornabo