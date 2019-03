Äldre kvinna bestulen i hemmet

Foto: Arkivbild

En kvinna i 85-årsåldern ska i fredags ha blivit bestulen på en mängd smycken i sitt hem i Kristianstad. En man ska ha tagit sig in i bostaden genom att säga att han skulle kontrollera kvinnans eluttag. Kvinnan kontaktade polisen under måndagen och en patrull skulle åka ut till platsen för att hämta in uppgifter. Polisen ser händelsen som ett typiskt åldringsbrott. Det finns i nuläget ingen misstänkt.