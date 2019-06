Hans mål: Gå 100 gånger upp och ner för Fjälkinge backe på ett dygn

Foto: Victor Lindstammer

Daniel Åkerman har bestigit Mount Everest och flera andra höga bergstoppar runt om i världen. På lördagen inledde han sin nya utmaning: Att under 24 timmar gå upp och ner för Fjälkinge backe så många gånger som möjligt .

– Jag hoppas att jag kommer att gå upp och ner över hundra gånger. För tillfället är jag på elva, säger Daniel Åkerman när Kristianstadsbladet möter honom på grusgången i backen vid 11-tiden på lördagsförmiddagen.

Svetten lackar redan lite i pannan och han tar några stora tuggor från en bulle han fått med sig när han vänt vid tornet. Det kommer att bli ett långt dygn. Daniel Åkerman är vid gott mod och har förberett sig väl inför utmaningen.

– Jag har gått väldigt många långa sträckor, bland annat gick jag runt hela Manhattan. Det tog 14 timmar. Det sliter en del på sina ställen så jag har bland annat tejpat fötterna. Men sist jag gick 24 timmar i sträck utan sömn var när jag besteg Mount Everest, säger han.

Det var efter han gjort bedriften att nå världens högsta topp som fröet för utmaningen på Fjälkinge backe föddes. Många drev med honom att han kanske bestigit världens högsta berg, men minsann inte klarat av Fjälkinge backe.

Det gick så långt att han till sist åkte dit och gick upp för backen.

– Ett tag kändes det som att var och varannan person man träffade påminde mig om Fjälkinge backe. Det var i den vevan jag började fundera på om man inte kunde göra det till en större utmaning, säger han.

Resultatet blev alltså att under 24 timmar gå upp och ner för backen. Tillsammans med vänner har han också raggat sponsorer och gjort det till ett event där all förtjänst går till Barncancerfonden. Hittills har 30 000 kronor samlats in och för varje gång Daniel Åkerman går upp och ner för backen blir det ytterligare 150 kronor till välgörande ändamål. Förhoppningen är också att fler ansluter, går ett par gånger och skänker en slant.

– Jag gör det för att dra in pengar till andra så att de kan nå ett högre mål – att överleva, säger Daniel Åkerman.

Hans intresse för bergsbestigning föddes 2009 när han och brorsan skulle bestiga Kebnekaise. Även om de den gången inte nådde toppen på grund av dåligt väder kände Daniel Åkerman att han klarade av det och hade den styrka som krävdes.

Efter det fick han blodad tand. Daniel Åkerman har sedan dess bestigit fem av de sju toppar som ingår i ”Seven Summits”, det vill säga de högsta bergstopparna i de sju världsdelarna. 2016 besteg han Mount Everest. Kvar att bestiga är Elbrus i Ryssland och Vinson Massif i Antarktis. Något Daniel Åkerman planerar att göra de närmaste åren.

Även om Fjälkinge backe inte på långa vägar är lika brant är han övertygad om att det kommer att bli krävande. Kanske speciellt efter 12-13 timmar när kroppen börjar säga ifrån och kännas sliten. Eller när det är beckmörkt och ensamt mitt i natten.

– Det kommer att vara tufft. Det är inte lika högt och inte lika farligt som Mount Everest. Men den fysiska och framförallt mentala utmaningen, den ligger på samma nivå, säger Daniel Åkerman.

Fakta Daniel Åkerman Ålder: 36 Bor: New York men har ett hus i Tosteberga Yrke: Jobbar inom försäkringsbranschen Famil: Flickvän, pappa, två syskon Fritid: Försöka komma hem till Sverige. Klättring såklart. Visa mer...

Foto: Victor Lindstammer

Foto: , Victor Lindstammer

Foto: Victor Lindstammer