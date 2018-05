Lilla Gärdscupen avgjordes i strålande solsken – turneringen där alla är vinnare

Foto: Jan Isaksson

I lördags var det VMA:s tur att anordna Lilla Gärds Cupen på Arkelstorps idrottsplats.

Cupen startade klockan nio och slutade klockan 18. I cupen deltog inte mindre än 70 lag från 20 olika föreningar. En omfattande organisation krävs för att ro ett sådant arrangemang i land.

Ansvarig för ungdomsverksamheten i VMA, Peter Nilsson, konstaterade att tack vare många ideellt arbetande ledare, ungdomsdomare, föräldrar och aktiva spelare i VMA har man klarat arrangemanget på ett bra sätt.

Cupen genomfördes i tre olika åldersgrupper mellan sex och åtta år. För att kunna genomföra cupen ställde tolv föreningsdomare upp i åldern mellan tolv och femton år.

Till den goda och lugna stämningen i cupen bidrog Skånes Fotbollsförbunds nya regler om att inga resultat ska redovisas utan att fokus i stället ska ligga på spelglädje.

Under cupen blev det avbrott i dricksvattenförsörjningen under någon timma, på grund av en brand i Vånga, men genom att koppla in föreningens ledning från sjön kunde vattenfrågan delvis lösas.

Trots incidenten fortsatte cupen som den börjat i en positiv och glad anda i det vackra vädret.