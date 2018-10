Skolklass letar efter försvunnen hund – ”väldigt många elever ville åka med”

Foto: Maria Sällberg

Klass 8B från Öllsjöskolan har gett sig iväg till Uddarp för att söka efter bortsprungna agilityhunden Leela.

Sheltien Leela försvann under onsdagsförmiddagen i närheten av Skepparslövs golfklubb. Kommunen har anställt en person för att bistå ägarnas sökande och under torsdagen genomfördes en skallgång som fortsatte under fredagsmorgonen.

Den pågår än.

Marie Svenesson är lärare på Öllsjöskolan och deltog själv i söket på torsdagen och hade hoppats på att fler skulle ansluta. Så i fredags morse presenterade hon ett förslag för eleverna.

– Jag frågade om de också ville hjälpa till. Responsen var jättestor. Det är fler elever som ville åka med än vi kan rodda med.

Klockan 11.40 åkte klass 8B till Uddarp för att bistå med sökandet.

– Transportenheten på kommunen är snälla och bidrar med buss. Sedan bidrar vi med personal och elever.

Totalt åker 30 elever och en handfull av personalen. De stannar till klockan 13.15 då bussen hämtar igen.

För Marie Svenesson var det inte svårt att komma med förslaget.

– Det är många som kan förstå hur det måste kännas att bli av med sin hund på en främmande plats och inte kunna fråga om hjälp. Vi har många elever som själva har hund eller känner någon som har.

Marie Svenesson ser också pedagogiska förtjänster.

– Det är väldigt viktigt att lära eleverna att känna att man bidrar. Och vi kan alla kan bidra på olika sätt. Alla kan alltid göra något. Dra sitt strå till stacken.

Även de mindre barnen på skolan ville med, säger Marie Svenesson.

– Men det går inte riktigt. Vi har sagt att de får i så fall leta med mamma och pappa efter skolan.