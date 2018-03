SMHI: ”Varning för ishalka”

Foto: Åserud

Den som är ute och kör bil sent på onsdagskvällen och tidigt på torsdagsmorgonen uppmanas att ta det försiktigt. Detta eftersom SMHI räknar med nederbörd i kombination med minusgrader.

På onsdagseftermiddagen drar ett nederbördsområde in över nordöstra Skåne, enligt SMHI.

– Det har redan nått södra Sverige. På eftermiddagen når det norra Skåne och inte förrän imorgon förväntas de dra vidare norröver. Då mattas det av och blir uppehåll, säger Therese Gadd, meteorolog vid SMHI.

Temperaturen är något varmare till skillnad från förra veckan, men under natten förväntas det bli något kallare. Därför finns det risk för ishalka.

– Nu när vi har några plusgrader kan man räkna med snöblandat regn. Sent på kvällen och under natten kan det bli något kallare. På vägbanan faller temperaturen till strax under nollan, så det finns risk för frysning, säger Therese Gadd.