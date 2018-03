”Mest kommer det att handla om nutid, för nu är bättre än då”

Fakta

18 år, födda i Afghanistan. Båda flydde från Iran, och kom till Sverige under 2015. Träffades i Åhus, på HVB-boendet Granvillan. HVB betyder Hem för Vård och Boende.

Idag bor de inneboende i Åhus, läser på Österänggymnasiet. Fritiden fyller de med olika aktiviteter, Kazimi jobbar också med att packa bönor.

Intresserade av bland annat film och fotboll. Har varsitt spanskt favoritlag, Hamid Akbari håller på Barcelona, Nasir Kazimi på Real Madrid.

Båda fick i somras avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, men har överklagat.

Salaam Sverige!

Nu startar de båda bloggen Salaam Sverige! på Kristianstadsbladets kultursida. Med ungefär ett inlägg i veckan kommer de att berätta om sina liv här i Sverige. Bloggen hittas på Kristianstadsbladet.se, sök under menyn eller gå in via kulturens sida. Några av texterna kommer också att publiceras i papperstidningen.

Första inlägget publiceras idag. Det skrivs av Nasir Ahmad Kazimi, och publiceras även i en något kortare version på nästa sida. Hela inlägget läser ni på bloggen Salaam Sverige!