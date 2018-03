Ingrosso om segern: "Det fetaste jag gjort"

Han var skeptisk till att tävla i musik i fjol, men återvände till Melodifestivalen och vann.

Nu ska Benjamin Ingrosso fortsätta att tävla i musik – som Sveriges representant i Eurovision Song Contest i maj.

– Jag kan inte beskriva med ord hur glad och tacksam jag är. Det känns som det fetaste jag gjort i mitt liv hittills, säger Benjamin Ingrosso till TT efter segern.

Han slutade femma i förra årets final, och fick mersmak redan i år. Med "Dance you off" lyckades han få "Sångfågeln" i sin hand, statyetten som delas ut till Melodifestivalens vinnande bidrag.

– Jag är glad att jag bytte beslut, säger Benjamin Ingrosso apropå tveksamheten inför förra årets debut i Melodifestivalen.

Gemensamt för hans båda bidrag – “Good lovin’” och “Dance you off” – är att båda låtarna handlar om olycklig kärlek efter uppbrottet med flickvännen. Trots att han länge har haft folkets stöd, ville han in i det sista inte ta ut någonting i förskott.

Årets bidrag gick hem hos både svenska folket och den internationella juryn – Benjamin Ingrosso fick den högsta poängsumman från båda håll. Han kammade hem sex av elva tolvor, bland annat från Albanien, Cypern och Australien.

– Jag trodde inte att det skulle betyda så mycket att vinna, men det gör faktiskt det. En stor del av landet har ringt och röstat fram mig till vinnare och att få den internationella juryns bekräftelse är också helt fantastiskt, säger han till TT.

Nu får Benjamin Ingrosso ta med sig alla sina lysrör – det visuella numret som överraskar i rutan – till Lissabon där han den 10 maj ställer upp i Eurovision Song Contests andra semifinal.

– En fantastisk bra låt, ett unikt nummer, vi fortsätter att ligga i framkant låtmässigt. Den är 2018 så det skriker om det, numret är i framkant rent teknologiskt. Jag tycker att det är en otroligt fin representant för Sverige, säger tävlingsproducenten Christer Björkman.

Kvällens mest dramatiska stund innan den spännande poängutdelningen tog vid var när Renaida skulle framföra bidragit "All the feels". Hon hörde ingenting under sitt nummer och fick sjunga sin låt en gång till.

Med 181 poäng segrade Benjamin Ingrosso, följd av kompisen Felix Sandman med 158 poäng.

Foto: Anders Wiklund/TT

– Jag är bara så glad, jag och Benjamin i toppen, etta och tvåa, jag är bara så glad. Vi delar den vinsten, vi har båda vunnit på vårt sätt, säger Felix Sandman.

Hur ska det firas, Benjamin?

– Sönder! Nu ska jag dance myself off, säger Benjamin Ingrosso med en blinkning till vinnarlåtens titel.

Fakta Slutresultat 1. Benjamin Ingrosso: "Dance you off", 181 poäng 2. Felix Sandman: "Every single day", 158 poäng 3. John Lundvik: "My turn", 128 poäng 4. Samir & Viktor: "Shuffla", 114 poäng 5. Mariette: "For you", 113 poäng 6. Liamoo: "Last breath", 105 poäng 7. Margaret: "In my cabana", 103 poäng 8. Martin Almgren: "A bitter lullaby", 84 poäng 9. Renaida: "All the feels", 81 poäng 10. Rolandz: "Fuldans", 75 poäng 11. Jessica Andersson: "Party voice", 70 poäng 12. Mendez: "Everyday", 64 poäng Visa mer...