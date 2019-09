Abba "nul points" i ny stor utställning

Foto: AP

Den 19 september har den brittiska versionen av showen "Mamma mia! The party" premiär på O2-arenan i London. Senare i höst, den 6 december, öppnar en ny stor Abba-utställning på samma ställe. "Abba: super troupers the exhibition" omfattar fotografier, videofilmer, intervjuer och scenkläder som används för att berätta den svenska gruppens historia, skriver The Guardian.

Här återskapas också Eurovision i Brighton 1974 då Abba vann med "Waterloo". Den engelska juryn var dock allt annat än imponerad och gav "nul points".

Utställningen på O2-arenan är en större version av den som tidigare visast på Southbank Centre i London och utgår från gruppens åtta album. Man kommer också att bygga upp en "Swedish folk park", ett slags socialistisk motsvarighet till den brittiska semesterkedjan Butlin's, förklarar producenten Jude Kelly för The Guardian.

Även Björn Ulvaeus skolbetyg ska visas. (TT)