Foto: Charles Sykes

Soulens drottning Aretha Franklin är död. Hon avled på torsdagen, 76 år gammal.

Den världsberömda soulsångerskan Aretha Franklin har sedan en tid tillbaka haft problem med hälsan. Franklin själv och hennes närstående har varit förtegna om hennes tillstånd, men under de senaste åren har hon tvingats ställa in en rad framträdanden på avrådan från läkare. 2010 ska hon ha blivit opererad för en tumör i magen.

I februari 2017 meddelade hon dessutom att hon skulle sluta turnera.

Hennes sista konsert blev vid Elton Johns årliga gala i kampen mot aids i november i fjol och samma månad släpptes albumet som blev hennes sista – "A brand new me", inspelad tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra.

Franklin föddes i Memphis, men växte upp i Detroit och präglades av gospelmusiken i sin pappas baptistkyrka. Hon släppte sin första skiva redan som fjortonåring år 1956 men fick sitt stora genombrott som r'n'b-artist med låten "I never loved a man (the way I love you)" 1967.

Sedan följde hitar som "Respect", "Think" och "I say a little prayer" och hon utnämndes snabbt till "Queen of soul". Efter ett 1970-tal något i skymundan uppnådde hon legendstatus på allvar. Under sin långa karriär har Franklin gett ut ett 40-tal studioalbum och influerat otaliga efterföljare.

Hon har sjungit vid Jimmy Carters, Bill Clintons och Barack Obamas presidentinstallationer, har tilldelats den amerikanska frihetsmedaljen av George W Bush och valdes 1987 in som första kvinna i Rock and roll hall of fame.