Costello jobbar med sina hjältar

Foto: Matt Licari

Elvis Costellos nya skiva "Look now", som släpptes i veckan, innehåller samarbeten med två av hans musikaliska hjältar: Carole King och Burt Bacharach. Men låtarna är inte nya – "Burnt sugar is so bitter" skrev Costello och King tillsammans för över 20 år sedan.

– Den kunde ha hamnat på massor av skivor sedan dess, men låten var för bra för att anpassa till någon av dem. Jag är verkligen glad att jag sparade den, säger Costello till BBC.

Bacharach och Costello har samarbetat tidigare: 1998 gjorde de skivan "Painted from memory" tillsammans. På nya skivan har Bacharach ett finger med i flera låtar, som "Photographs can lie".

– När jag hör hans musikaliska röst önskar jag att jag kunde skriva låtar som han, säger Costello.

Costello debuterade med albumet "My aim is true" 1977. Han har därefter gett ut närmare 30 studioalbum.