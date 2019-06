Inga kliv framåt

Foto: ADAM IHSE / TT

När Hot Chip för första gången tar in utomstående producenter blir det personer som har jobbat med bland andra Cat Power, Phoenix och The xx. Det skulle ha kunnat innebära lite friska fläktar på britternas sjunde album. Resultatet blir sådär – det låter ungefär som vanligt men lite mer segt och opersonligt.

Hot Chips elektroniska danspop har tidigare resulterat i fina höjdpunkter som "Ready for the floor" och "Over and over", men "A bath full of ecstasy" är inte ett kliv framåt mer än att man gräver sig något djupare ned i danselektronikan än tidigare.