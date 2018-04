Mer lågmäld än Hot Chip

Foto: Jonathan Short

Hot Chip skulle inte vara någonting utan frontmannen Alexis Taylor. Men vad är Alexis Taylor utan Hot Chip?

Ska man döma av nya skivan "Beautiful thing" är svaret på den frågan "ganska mycket som Hot Chip, fast mer lågmäld och utan större hitpotential". Det sistnämnda gäller dock inte titelspåret "Beautiful thing" som är en riktig Hot Chip-rökare, "ready for the floor".

Där förra soloalbumet "Piano" kretsade kring pianot som instrument är det här en betydligt mer elektronisk historia, producerad av Unkle-medlemmen Tim Goldsworthy. På låtar som melankoliska "A hit song" får Taylor dock användning av sitt favoritinstrument, endast ackompanjerad av en försynt basgång.

Kort summering: Alexis Taylor funkar som bäst när han låter som Hot Chip eller när han sjunger en känslig ballad. Sämst är det när han experimenterar och "vidgar" sin musikaliska värld. Det jazziga introt till "Suspicious of me" och de psykedeliska partierna i "Oh baby" kunde vi gott ha varit utan.