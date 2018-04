Stora känslor i centrum

Holy Now tar ett järngrepp om ungdomens naivitet, det krossade hjärtat och det slappa i att vara ung och inte behöva avkrävas någon djupare analys av hjärtesorg. Liksom tidigare album står separation och eskapism i fokus – och jakten på att känna någonting äkta. Det märks inte minst i låtrader som “I couldn't eat, no, I couldn't sleep anymore, and I need to feel alive”.

Göteborgsbandet skapar ett drömskt indiepop-landskap som känns lite råare och delvis ofärdigt, kanske på grund av hur skivan blev till enligt bandet själva – en snabbinspelning "i (bandmedlemmen) Hampus föräldrars källare".

På vissa ställen skapar det råa en perfekt känsla, medan det skaver lite och ger en ofärdig touch på andra. Oavsett om låtarna hade mått bra eller inte av en långsammare skapandeprocess, så rimmar berättelsen bra med albumet som helhet – ungdomens romantiserade obryddhet och med de stora känslorna i centrum.