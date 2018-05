Svensken bakom "This is America"

Foto: Evan Agostini

Grammybelönad och just nu etta på Billboardlistan. Svenske Ludwig Göransson gör avtryck i populärkulturen – från filmmusiken i "Black Panther" till Childish Gambinos hitlåt "This is America".

– Jag har inte riktigt fattat det än, men det är en väldigt stor grej, säger kompositören om listettan.

Ludwig Göransson fortsätter att skörda internationella framgångar. I januari vann han en Grammy tillsammans med Childish Gambino, skådespelaren Donald Glovers rap-alterego, för låten "Redbone" – och nu går de in som etta på Billboards singellista med "This is America", vars omtalade video har visats över 130 miljoner gånger på två veckor.

– Jag har arbetat med Donald i tio år, gjort tre skivor och fyra mixtejper. Vi har jobbat på länge och det är kul att uppnå det här tillsammans, säger Ludwig Göransson och förklarar samarbetet:

– Han står för texterna och sången, och jag för produktionen och musiken. Vi gör alla låtar tillsammans. Med Donald vet man aldrig var det kommer att sluta, men vi samarbetar på ett bra sätt.

Den kommande plattan med Childish Gambino blir också den sista.

– Det är dags. Han har hållit på som Childish Gambino i 15 år nu och man ska sluta när man är på topp.

Samarbetet slutar däremot inte där. Så fort kollegorna har tid över träffas de i studion för att skriva ny musik.

Efter drygt ett decennium i Los Angeles har Ludwig Göransson gjort sig ett namn som filmkompositör. Nyligen gjorde han musiken till megasuccén "Black Panther" som regisserades av vännen Ryan Coogler.

– Det var en "dream come true", men väldigt hårt slit. Med Ryan har jag alltid fria händer. Han skriver filmerna själv, så det första vi gör är att han skickar ett manuskript som jag läser. Och så fort jag läste "Black Panther" kände jag att för att skriva musik till den här filmen måste jag åka till Afrika och göra research för att få in så mycket afrikanska influenser som möjligt i musiken.

Sagt och gjort. Ludwig Göransson tillbringade en månad i Senegal och Sydafrika jammandes med olika musiker.

– Det var en livsomvälvande upplevelse. Jag blev inbjuden i deras kultur och fick lära mig danserna och vad musiken betyder.

Efter inspirationsresan återvände Ludwig till Los Angeles med material för att färdigställa filmmusiken.

Att varva olika projekt hör kompositörslivet till. Som bäst jobbar Ludwig med musiken till "Venom", en film om en antisuperhjälte som spelas av Tom Hardy och som går upp på bio i oktober. Samtidigt skriver han musiken till boxningsdramat "Creed 2" och avslutar den sista Childish Gambino-plattan.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Varje projekt är helt annorlunda. Nu fick jag göra film med afrikansk superhjältemusik, samtidigt som jag jobbar med en amerikansk rapartist och försöker hitta nya vägar som vi kan göra musik på. Och jag jobbar på musiken till filmen "Venom" som är väldigt mörk och elektronisk. Nästa vecka kan det vara en popartist – varje dag är olika.