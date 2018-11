Foto: Claudio Bresciani/TT

Maia Hirasawa är tillbaka på svenska. I ett uppdaterat ljudlandskap med mer elektroniska och tunga beats märks det att hon teamat upp med medlemmar ur bland annat Den Svenska Björnstammen. Det handlar egentligen om endast tre nya låtar, en remix och en cover på denna ep som verkar vara en försmak till en riktig fullängdare.

Den starka titellåten "Jag vill göra det nu", med textrader som "jag vill inte fokusera på nåt annat än hur dina kläder faller en efter en" handlar om precis det man tror att det handlar om. Hirasawa har alltid haft en egen röst men de enorma hitsen har uteblivit. När det nu låter som att Björk sjunger låtar skrivna av Little Jinder eller Veronica Maggio förtjänar "Jag vill göra det nu" att uppmärksammas och spelas på svenska dansgolv.

Men Hirasawa kunde förstås inte låta bli att göra en cover i samma anda som hennes finstämda version av "The worrying kind" och Winhill/Losehills "I'll be gone" till akustiskt piano är en sorgsen liten pärla.