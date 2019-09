Utforskande som blir lite svårlyssnat

Foto: Johan Sandberg

Bror Gunnar Jansson, stjärna på svenska blueshimlen sedan ett antal år, släpper sitt fjärde album och det första sedan minigenombrottet i "På spåret" tidigare i år. Det börjar bra, låtarna "Machine" och "Body in a bag" följer i de redan upplöjda deltabluesspår Jansson vandrat tidigare och griper verkligen tag. Det är snyggt, skitigt och med ett smittande gung.

Sedan följer tyvärr åtta minuter av nästan enbart tuffa riff på gitarr i "Stalker". Det blir på något vis talande att spår nummer fem heter "Det stora oväsendet", även om det namnet troligen syftar på masshysterin kring häxprocesserna i Sverige sent 1600-tal.

Det är inte fel att vilja utforska nya riktningar. Janssons ambition och tematik kring albumet är lockande och intressant, då utgångspunkten är svenska historiska mordfall. Hela "They found my body in a bag" gränsar nästan till ett slags grunge inspirerad av 60-talsrock n' roll med rötterna i bluesen.