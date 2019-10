Allra-målet: Gjorde medvetet dåliga affärer

Foto: Petra Frid

Planen var att använda pensionsspararnas pengar för egen vinning och dölja det tveksamma upplägget för affärerna, hävdar Pensionsmyndighetens jurister. Enligt dem gjorde de åtalade medvetet dåliga affärer på spararnas bekostnad.

Samtidigt har ny bevisning från den åtalade Allra-grundaren Alexander Ernstberger kommit in.

Svensk fondservices (senare Allras) affärspartner Oak Capitals sätt att göra affärer och desperata behov av intäkter 2012 låg i fokus när Pensionsmyndighetens jurister gjorde sin sakframställan vid rättegången i Stockholms tingsrätt på torsdagen. Enligt myndighetens jurister finns tydliga indikationer på att de affärer målet rör inte var legitima. Det var heller inte nödvändigt för Svensk fondservice att använda Oak Capital som mellanhand för att göra affärerna.

– Bolaget (Oak Capital) var i akut behov av intäkter, sade Cornelia Svensson, biträdande jurist på Trägårdh advokatbyrå som företräder Pensionsmyndigheten, under förhnandlingen.

Dåliga affärer

Oak Capital fick ett arvode på 170 miljoner kronor för att köpa in så kallade warranter, en sorts värdepapper, för Svensk fondservice räkning. Därefter köpte Oak Capital aktier i ett bolag som ägdes av Allra-grundarna för 100 miljoner kronor. Det som åklagarna och Pensionsmyndigheten hävdar är att den de båda transaktionerna hade ett samband och att den sistnämnda var en muta.

– De har gjort det här medvetna om att det var dåliga affärer, sade Cornelia Svensson.

Genom agerandet har de orsakat Pensionsmyndigheten och pensionsspararna skada, enligt målsägarna.

I bevisningen finns bland annat mejlkonversationer som ledde fram till de affärer som gjordes 2012 mellan Svensk fondservice och Oak Capital, som står i centrum för skandalen.

När bolagen kommit överens om att göra affärer diskuterades hur Oak Capital skulle kunna betala ersättning till Svensk fondservice ägare, för att få göra affärer med bolaget. Ett första upplägg förkastades efter att en jurist pekat ut en rad risker med intressekonflikter och jävsproblematik.

– Mot bakgrund av utlåtandet insåg de att den planerade vägen framåt var för problematiskt och de var inte beredda att låta detta sätta stopp för det planerade lukrativa samarbetet, sade Patrik Kalman, advokat på Trägårdh advokatbyrå, och fortsätter:

– Den väg man sedan valde hade fördelen att det var dolt, sade Patrik Kalman.

Ny bevisning

I åtalet finns ett skadeståndsanspråk från myndigheten som uppgår till drygt 23 miljoner dollar, alternativt drygt 168 miljoner kronor, enligt valutakursen den 30 maj 2012.

Beloppet skiljer sig från det belopp på minst 137 miljoner kronor som enligt åklagaren utgör brottet, då myndigheten kräver skadestånd för hela den provision som betalades till Oak Capital för den aktuella affären.

Trots att rättegången startat fortsätter det att komma in ny bevisning i målet. Under onsdagen lämnade Allra-vd:n Alexander Ernstbergers försvarare in ny bevisning

– Det är material som är besvärande för övriga som inte är Alexander Ernstberger, sade kammaråklagare Thomas Hertz, utan att precisera vad för slags bevisning det handlar om.

Samtliga fyra åtalade förnekar brott.