Hemmastarka Luleå nollade Oskarshamn

Foto: Robert Nyholm/TT

Två tidiga mål på 33 sekunder och en omutlig David Rautio mellan stolparna. Det blev segerreceptet för Luleå som fortsätter att ånga på i SHL-toppen efter 3–0 hemma mot Oskarshamn.

Luleå är SHL:s bästa hemmalag och laget visade tidigt att det är något man vill fortsätta vara.

Först gjorde lagkaptenen Erik Gustafsson 1–0 efter 4.19. 33 sekunder senare hade Isac Brännström dubblat ledningen och gett Luleå ett rejält grepp om matchen.

Tufft på bortaplan

Gästerna har haft stora problem att vinna matcher utanför Oskarshamn och hade inför matchen åtta raka förluster på bortaplan.

Med det tidiga underläget och ett dystert bortafacit hängandes över sig försökte Oskarshamn att studsa tillbaka. Spelet blev också bättre, den defensiva blödningen stoppades och offensivt dök chanserna upp.

Den bästa chansen av alla hade Joakim Thelin med sekunder kvar av mittperioden när han kom fri med David Rautio i Luleås mål. Men Rautio fick plockhandsken på Thelins avslut och kunde styra pucken utanför.

– Jag tror att vi ska sätta ännu mer tryck på dem. Får vi in en kommer de bli jäkligt nervösa och då tror jag vi sätter dit tvåan också, och sen tar vi det här, sade Oskarshamns lagkapten Henrik Nilsson till C More efter andra perioden.

Två raka utvisningar

Utvisningar förstörde dock chanserna för Nilsson och Oskarshamn att få in en snabb reducering. Gästerna fick tidigt spela tre mot fem efter två utvisningar för hög klubba inom en minut.

Det tuffa numerära underläget klarade visserligen bortalaget av men Luleå fortsatte samtidigt att hålla tätt därefter.

Matchen slutade 3–0 sedan Erik Gustafsson gjort sitt andra mål för dagen i tom kasse. David Rautio räddade 18 skott för att hålla nollan.