Johnson vinner striden – tar över efter May

Fakta:

Runt 160 000 medlemmar i Konservativa partiet (Tories) har fått avgöra huruvida Boris Johnson eller Jeremy Hunt ska bli ny partiledare efter Theresa May.

Valsedlar skickades ut till medlemmarna i början av juli. Svaren skulle vara inne senast klockan 17 i måndags den 22 juli. Vid lunchtid tisdagen den 23 juli presenterades vinnaren.

När efterträdaren utsetts beger sig premiärminister Theresa May till Buckingham Palace för att lämna in sin formella avskedsansökan. Sedan får Boris Johnson inställa sig hos drottning Elizabeth II under onsdagen, för att få hennes bekräftelse som ny premiärminister.

Källa: AFP