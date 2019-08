Minskad vägtrafik på Öresundsbron

Foto: Johan Nilsson/TT

Vägtrafiken på Öresundsbron minskade med 1,3 procent under årets sex första månader jämfört med samma period 2018. Samtidigt ökade Öresundsbrokonsortiets intäkter från både väg- och järnvägstrafik och räntekostnaderna minskade, vilket sammantaget ledde till ett förbättrat ekonomiskt resultat.

I snitt passerade 17 900 personbilar bron per dygn under det första halvåret i år, vilket är en nedgång med 300 personbilar per dygn jämfört med första halvåret 2018. Både buss- och lastbilstrafiken ökade däremot, skriver Öresundsbron i ett pressmeddelande.