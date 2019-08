Tobias Forsberg hyllades i välgörenhetsmatch

Foto: Nisse Schmidt/TT

Skratt, gemenskap, nostalgi och känslor präglade lördagens match mellan Mora och Leksand – i Mora – till förmån för Tobias Forsbergs insamlingsstiftelse.

Men alla på isen, och de cirka 3 000 åskådarna på läktarna, tänkte på Tobias Forsberg, som fanns på plats och såg ut att uppskatta hockeyunderhållningen till hans ära.

Tobias Forsberg, som skadades svårt i vintras, följde matchen tillsammans med sin familj, och via C More hälsade Tobias Forsberg att han var rörd över det stöd han fått av hockeysverige.

På isen fanns massor av namnkunniga hockeyprofiler, som genom åren satt sitt avtryck i både Leksand och Mora. Bland annat NHL-stjärnorna Filip Forsberg och Mattias Ekholm i Nashville Predators.

De stod för många läckra passningar som deras ringrostiga lagkamrater hade svårt att sedan göra något av – till mångas förtjusning. Filip Forsberg gjorde däremot själv tre mål.

Mora vann matchen med 13–11, men det viktigaste var att Tobias Forsbergs insamlingsstiftelse fick bra ekonomisk förstärkning.

Det var i matchen mellan Leksand och Almtuna i december förra året som Tobias Forsberg slog huvudet i sargen och blev förlamad. Därefter tillbringade han fem månader på sjukhus innan han i maj lämnade sjukhuset och påbörjade sin rehabilitering.