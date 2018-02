Konsert i Broby på torsdag

Komikern, dirigenten och pianisten Magnus Mårtensson gästar Broby församlingshem på torsdag, tillsammans med symfoniorkester från Östra Göinge, Osby och Hässleholm.

Konserten, som heter ”Vintergröna toner”, startart 19.00. Mårtensson har haft många uppdrag som dirigent, bland annat för Scandinavian Chamber Orchestra of New York. Som gästdirigent har han arbetat med orkestrar i bland annat Sverige, Norge, Brasilien och USA.

Han har gett konserter runt om i Nordamerika och Sverige, på FN-huset i New York och Carolines on Broadway. Symfoniorkestern är skapad via ett samarbete mellan Östra Göinge/Osby Kammarorkester och Hässleholms konsertförenings orkester.

Konserten arrangeras av musikskolorna i Östra Göinge och Osby kommuner samt Hässleholms konsertförening. Den är gratis för barn i åldern 0-18 år.