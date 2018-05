Loppis flyttade inomhus

Foto: Bosse Nilsson

Skor var minst sagt populära när det var dags för vårens loppmarknad som arrangerades av Glimåkra IF.

– Fem, fyra, tre, två, ett, kör!

Det köades utanför Glimåkra IF och när portarna slogs upp rusade människor in på isbanan, som på söndagen hade anpassat sig till vårens loppmarknad. Den som under flera år hållit till i Folkets park under fem år flyttade nu inomhus av olika skäl.

– Vi har egentligen kört sedan 1990 och sedan haft uppehåll där emellan. De senaste fem åren har vi varit i Folkets park men det är första året här nu. Dels beror det på väderförhållanden men även för att vi har mer grejer på loppisen, säger Roger Nilsson som är ordförande i Glimåkra IF.

Foto: Bosse Nilsson

Hans teori är att det kan bero på bristen på loppmarknader i närliggande kommuner.

– Jag tror att det är färre orter som har loppmarknader så då lockas väl fler hit i stället. Vi har varit och hämtat mer i Osby och Broby. Men det handlar väl om att det är svårt att få tag på ideella krafter, säger Roger Nilsson.

Möbler, böcker, skor och andra tillbehör var bara några saker som folk lockades till. Bosse Hansson från Småland gick nyligen i pension och en av planerna har varit att börja fiska igen.

– Jag har fiskat när jag var yngre sen slutade jag, men nu ska jag börja igen. Det jag har hittat hittills är ett fiskespö, fiskedrag och en klocka. Man vet aldrig vad man hittar förrän man kommer till loppisen, säger Bosse Hansson.

Foto: Bosse Nilsson

Mest folk var det kanske ändå vid skohörnan dit drygt 1200 skor gick att fynda. Nova Petersson var tillsammans med Ramona Petersson och provade ett par glittriga sandaler.

– Det är bra pris på skorna. Vi har inte riktigt planerat vad vi ska handla här, vi ska kolla lite till. Men det var loppis och jag älskar att gå på loppis, säger Ramona Petersson.

Foto: Bosse Nilsson

Matilda Nilsson utforskade böckerna.

– Jag letar främst efter kokböcker eftersom jag ska flytta hemifrån snart, säger hon.