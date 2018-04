Nosabys sköna drömstart: ”Kan inte vara annat än nöjd”

Foto: Bosse Nilsson

16 raka matcher utan förlust. Andra raka trepoängaren.

Nosaby IF har fått rena drömstarten i div. II-comebacken. Full pott efter två omgångar.

Och delad serieledning.

Undra på att glädjen stod högt i tak på Nya Vallbjörka efter 2–1-segern mot favorittippade IFK Berga.

– Ja, kan man vara annat än nöjd med tanke på allt strul vi haft med skador och sjukdomar, sa tränaren Peter Persson med sitt bredaste leende.

Det var en match med tre nyanser av grått (varken plan eller väder inbjöd direkt till några större glädjeyttringar): Tre halvtimmar där Peter Perssons pågar dominerade den första klart och tog ledningen med 1–0 (minut 21), där hemmalaget dikterade villkoren även i den andra och ökade på till 2–0 (minut 44) och där gästerna tog för sig lite mer i den tredje och lyckades få till en reducering (minut 71).

– Jag tycker vi gör det bra, speciellt första halvlek. Med lite tur kunde vi ju lett med 3–0 halvtid. I andra halvlek tappade vi en del, men jag var aldrig riktigt orolig. Vi lärde oss i fjol att spela på resultatet och det hade vi nytta av nu, analyserade Peter Persson.

Två individuella soloprestationer blev nu tungan på vågen.

Två mål som var värda entrepengen bara de.

Julian Grozdanovskis 1–0 och Daniel Kardums 2–0.

1–0 i den 21:a spelminuten: Philip Wikström slår en lång boll som helt överrumplar Bergaförsvaret. "Julle" suger åt sig bollen, ser i ena ögonvrån hur målvakten rusar ut. Vänder elegant bort honom en gång, och så en gång till och skickar i nästa moment med all tänkbar ackuratess in bollen i det tomma målet.

Ett sanslöst vackert mål.

Ändå hamnade det i skuggan av Daniel Kardums 2–0-mål, minuten före pausvilan.

Så här gick det till: Bergas målvakt slog en frispark, Anton Bloom gick till väders och nickade påpassligt fram bollen till Daniel Kardum, ungefär mitt på gästernas planhalva. Danne tittade upp, ställde in siktet och slog till för kung, fosterland och hela middevippen. På halvvolley. Och in i målvaktens vänstra kryss for bollen med expressfart.

Ingen makt på jorden, långt mindre målvakt, hade tagit det skottet!

– Jag hade bara en tanke i huvudet: en yttersida i krysset . . . Nä, skojar bara. Bollen kunde lika gärna ha hamnat nånstans vid hörnflaggan. En halvvolley på den här planen kan ju hamna lite var som helst, sa ”Danne” med ett flin.

Om Nosaby IF har världens bästa grillkorv ( speakern Tommy Lindgrens ord) låter jag vara osagt. Men en sak vågar jag slå fast redan nu: Nosaby blir ingen strykpojke i tvåan.

Daniel Kardum (bäst på plan som vikarie (!) för Kalle Rydhög), Anton Bloom ( KFC-lånet ett riktigt energipåslag på mittfältet) och de andra riktigt lyser av självförtroende; de har ju nästan glömt bort hur det känns att förlora en seriematch ( 14 matcher utan förlust i trean och så nu två i efterlängtade div II-comebacken).

– Vi kan slå vilket lag som helst i den här serien, men vi kan också förlora mot vilket lag som helst. Det handlar bara om att fortsätta jobb hårt, så kommer också resultaten, summerade Peter Persson.