Jack Black har fått en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

Skådespelaren, komikern och musikern Jack Black känns bland annat igen från filmer som "Nacho libre" (2006) och "School of rock" (2003). För den senare nominerades han till en Golden Globe i kategorin bästa skådespelare i en komedi eller musikal, vilket han även gjorde för sin roll i "Bernie" från 2011.

Black är dessutom sångare i bandet Tenacious D. Han har gjort rösten till pandan Po i filmserien "Kung fu panda" och syns just nu i dramakomedin "Don't worry, he won't get far on foot" tillsammans med Joaquin Phoenix, Roony Mara och Jonah Hill.